Ломаченко - Кролла: где смотреть бой

Василий Ломаченко в бою с Энтони Кролла проведет защиту своих титулов WBA и WBO в легком весе. Котировки букмекеров говорят в пользу украинского боксера.

12-13 апреля 05:50

США, Лос-Анджелес, спортивный комплекс Staples Center

Бой пройдет в Staples Center в Лос-Анджелесе, США. Украинские телезрители смогут посмотреть поединок в ночь с пятницы на субботу, с 12 на 13 апреля, в 05:50 по киевскому времени в программе "Большой бокс" на телеканале "Интер".

Перед трансляцией боя, в 05:20, канал покажет документальный проект о Василии Ломаченко - "Первый". Это рассказ о нелегком пути нашего чемпиона к успеху: его первом нокдауне, первой серьезной травме и первом месте в рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.