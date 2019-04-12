ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Ломаченко - Кролла: где смотреть бой

Новости » Спорт    12.04.2019 - 15:51
Ломаченко - Кролла: где смотреть бой
Фото: Ломаченко - Кролла (facebook.com/VasylLomachenko)

Где и когда начнется поединок за пояса WBA и WBO

Василий Ломаченко в бою с Энтони Кролла проведет защиту своих титулов WBA и WBO в легком весе. Котировки букмекеров говорят в пользу украинского боксера.

12-13 апреля 05:50
США, Лос-Анджелес, спортивный комплекс Staples Center

 

Бой пройдет в Staples Center в Лос-Анджелесе, США. Украинские телезрители смогут посмотреть поединок в ночь с пятницы на субботу, с 12 на 13 апреля, в 05:50 по киевскому времени в программе "Большой бокс" на телеканале "Интер". 

Перед трансляцией боя, в 05:20, канал покажет документальный проект о Василии Ломаченко - "Первый". Это рассказ о нелегком пути нашего чемпиона к успеху: его первом нокдауне, первой серьезной травме и первом месте в рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.

Ломаченко - Кролла: анонс боя В предвкушении отличного боя с Кроллой, - Ломаченко
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины Василий Ломаченкоонлайн-трансляцияонлайнбойБокс
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь