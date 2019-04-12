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Ломаченко - Кролла: де дивитися бій

Новини » Спорт    12.04.2019 - 15:51
Ломаченко - Кролла: де дивитися бій
Фото: Ломаченко - Кролла (facebook.com/VasylLomachenko)

Де і коли почнеться поєдинок за пояси WBA і WBO

Василь Ломаченко в бою з Ентоні Кролла проведе захист своїх титулів WBA і WBO в легкій вазі. Котирування букмекерів говорять на користь українського боксера.

12-13 квітня 05:50
США, Лос-Анджелес, спортивний комплекс Staples Center

 

Бій пройде в Staples Center в Лос-Анджелесі, США. Українські телеглядачі зможуть подивитися бій в ніч з п'ятниці на суботу, з 12 на 13 квітня, о 05:50 за київським часом у програмі "Великий бокс" на телеканалі "Інтер".

Перед трансляцією бою, о 05:20, канал покаже документальний проект про Василя Ломаченко - "Перший". Це розповідь про нелегкий шлях нашого чемпіона до успіху: його першому нокдауні, першої серйозної травми і першому місці в рейтингу кращих боксерів світу незалежно від вагової категорії.

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