Ломаченко - Кэмпбелл: видео и обзор боя

Вниманию читателей РБК-Украина видео и обзор опасных моментов боя за три чемпионских титула между украинцем Василием Ломаченко и британцем Люком Кэмпбеллом.

Украинец Василий Ломаченко добавил к своим поясам Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) титул чемпиона по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в легком весе.

В поединке за эти титулы он нанес поражение британцу Люку Кэмпбеллу. Победа украинцу была присуждена решением судей.