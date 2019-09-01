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Ломаченко - Кемпбелл: відео та огляд бою

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Українець завоював третій пояс у легкій вазі

До уваги читачів РБК-Україна відео та огляд небезпечних моментів бою за три чемпіонські титули між українцем Василем Ломаченком та британцем Люком Кемпбеллом.

Чемпіон світу за версіями Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) і Всесвітньої боксерської організації (WBO) в легкій вазі (до 61,2 кг) Василь Ломаченко додав до своєї колекції ще один титул, який був вакантним - чемпіона світу за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC).

У поєдинку, який відбувся в Лондоні на арені О2, він завдав поразки британцеві Люку Кемпбеллу. Перемога українцеві була присуджена рішенням суддів.

Бій тривав усі 12 раундів, Кемпбелл не раз досить успішно намагався чинити опір, і не дивлячись на всі прогнози, виявився непростим суперником. Але високий темп і багатоударна серійна робота від Ломаченко зробили свою справу - в деяких раундах Кемпбеллу доводилося буквально виживати і його рятував гонг. У 11 британець побував у нокдауні, але в підсумку все-таки вистояв до фінального гонга.

Судді одноголосно віддали перемогу Василю: 119:108, 119:108 і 118:109 на користь українця.

До абсолютного чемпіонства українцеві залишилося завоювати пояс Міжнародної боксерської федерації (IBF), яким володіє ганець Річард Ком. Він 14 грудня проведе обов'язковий захист проти Теофімо Лопеса.

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