Ломаченко и Кэмпбелл показали одинаковый вес

Украинский чемпион мира в легком весе (до 61,2 кг) по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко (13-1, 10 КО) и британський боксер Люк Кэмпбелл (20-2, 18 КО) прошли процедуру взвешивания. Об этом сообщает в Twitter промоутерская компания Top Rank.

Оба боксера без проблем вписались в лимит легкого веса, показав на весах одинаковый вес - 60,9 кг.

Также сопернии устроили традиционную дуэль взглядов. Боксеры повернулись друг к другу и некоторое время смотрели друг другу в глаза.

Бой состоится 31 августа на арене О2 в Лондоне. На кону в поединке будет стоять вакантный титул чемпиона мира во втором легком весе по версии WBC, а также пояса WBO и WBA, принадлежащие украинцу.

Бой рассудит шотландский рефери Виктор Лафлин. У ринга будет работать бригада, состоящая из мексиканца Омара Минтуна, канадца Бенуа Росселя и француза Жана Роберта Лайна. Лафлину ранее не приходилось судить матчи ни Ломаченко, ни Кэмпбелла.