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Соперник Ломаченко получит рекордный гонорар за бой

Новости » Спорт    20.08.2019 - 13:34
Соперник Ломаченко получит рекордный гонорар за бой
Фото: Василий Ломаченко (instagram.com/lomachenkovasiliy)

Кэмпбелл заработает более 1 млн евро

Британский боксер Люк Кэмпбелл за бой с украинским чемпионом мира по версиям WBA и WBO Василием Ломаченко получит свой рекордный гонорар. Такой информацией располагает издание Sport Arena.

За выход на ринг боксер, который провел на профессиональном ринге 22 поединка, заработает 1 122 000 долларов (1 миллион фунтов стерлингов).

Ранее стало известно, что украинец также заработает пока что самый большой чек в профессиональной карьере. После выплат комиссии своему менеджеру, промоутерской компании и налогов у Ломаченко остается около 50 процентов от суммы. Плюс, украинец делит гонорар пополам со своим тренером и отцом - Анатолием Ломаченко. Таким образом, за бой против Кэмбелла Василий заработает 1 миллион долларов "чистыми".

Ломаченко и Кэмпбелл сразятся за титул чемпиона мира в легком весе по версии WBC, который стал вакантным после отказа от него Майки Гарсии. Также украинец выставляет на кон свои чемпионские пояса по версиям WBA и WBO. Бой пройдет 31 августа в Лондоне на арене О2.

Напомним, Ломаченко сообщил, что уже начал подготовку к бою против Кэмпбелла. Он также отметил, что его рука, которую он травмировал в предыдущем бою против Кроллы, уже в порядке.

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