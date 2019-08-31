Ломаченко - Кэмпбелл: анонс боя

Украинский боксер Василий Ломаченко сразится против британца Люка Кэмпбелла сразу за три чемпионских титула - WBC, WBA и WBO. Прямую трансляцию боя можно посмотреть на телеканале "Интер" в 22:00 по киевскому времени, однако сам поединок начнется не раньше полуночи. Букмекеры считают украинца фаворитом боя. Накануне соперники прошли процедуру взвешивания, а также устроили традиционную дуэль взглядов.

31 августа 22:00

Лондон, арена О2

Оба боксера стали олимпийскими чемпионами в 2012 году в разных весовых категориях, к тому же, произошло это как раз в Лондоне, где и будут сражаться боксеры. Тогда Ломаченко взял золото в категории до 60 кг, а Люк - до 56 кг.

Сейчас соперники сойдутся в категории до 61,235 кг. Однако британец выше Ломаченко (175 см против 170 см) и размах рук у него больше (180 см против 166 см).

Украинец проведет свой пятнадцатый бой на профи-ринге. В активе у Ломы 13 побед (10 - досрочно) и 1 поражение. Кэмпбелл же выйдет на ринг в двадцать третий раз. У британца 20 побед (16 - нокаутом) и 2 поражения.

В андеркарде боя Ломаченко - Кэмпбелл на ринг выйдут россиянин Александр Поветкин и британец Хьюи Фьюри - брат знаменитого Тайсона Фьюри. Также чемпион WBC в наилегчайшем весе Чарли Эдвардс встретится с Хулио Мартинесом.

Другие бои вечера: Джо Кордина - Гэвин Гуинн, Джошуа Буатси - Райан Форд.