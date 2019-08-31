Ломаченко - Кемпбелл: анонс бою

Український боксер Василь Ломаченко битиметься проти британця Люка Кемпбелла одразу за три чемпіонські титули - WBC, WBA і WBO. Пряму трансляцію бою можна подивитися на телеканалі "Інтер" о 22:00 за київським часом, проте сам поєдинок розпочнеться не раніше півночі. Букмекери вважають українця фаворитом бою. Напередодні суперники пройшли процедуру зважування, а також влаштували традиційну дуель поглядів.

31 серпня 22:00

Лондон, арена О2

Обидва боксери стали олімпійськими чемпіонами у 2012 році у різних вагових категоріях, до того ж, сталось це якраз у Лондоні, де і битимуться боксери. Ломаченко взяв золото в категорії до 60 кг, а Люк - до 56 кг.

Зараз суперники зійдуться в категорії до 61,235 кг. Однак британець вищий за Ломаченка (175 см проти 170 см) і розмах рук у нього більше (180 см проти 166 см).

Українець проведе свій п'ятнадцятий бій на профі-рингу. В активі у Ломи 13 перемог (10 - достроково) і 1 поразка. Кемпбелл ж вийде на ринг у двадцять втретє. У британця 20 перемог (16 - нокаутом) і 2 поразки.