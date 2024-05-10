Ломаченко – Камбосос: де і коли дивитися бій безкоштовно в Україні

Де дивитись поєдинок онлайн і на яких ресурсах, підкаже РБК-Україна .

Бій Ломаченко – Камбосос відбудеться 12 травня в австралійському Перті. У ринг боксери вийдуть о 05:00 за київським часом на місцевій RAC Arena. На кону стоятимуть вакантний чемпіонський пояс Міжнародної боксерської федерації (IBF), а також титул Міжнародної боксерської організації (IBO) австралійця.

Де дивитися бій Ломаченко – Камбосос

Українські транслятори відмовилися від показу поєдинку скандального боксера. Як наслідок, ексклюзивно трансляцію на власному YouTube-каналі організувала промоутерська компанія Top Rank Boxing. Бій покажуть безкоштовно для користувачів із України також і на сторінці агентства у Facebook.

Прогноз букмекерів на бій Ломаченко – Камбосос

Безумовний фаворитом протистояння став боксер із паспортом громадянина України. На перемогу Ломаченка букмекерська контора Favbet виставила вкрай скромний коефіцієнт 1,15. Натомість на потенційний успіх господаря арени заклали кеф 6,30. На незвичайний у боксі нічийний підсумок запропонували космічний бал 23,00.

Смілива ставка на дострокову перемогу Камбососа збільшить потенційний виграш у 13 разів. Тим часом завершення бою нокаутом у виконанні уродженця Білгорода-Дністровського трохи вірогідніше – кеф 10,00. Цікавим варіантом виглядає закластися на перемогу Ломаченка після того, як він побував у нокдауні, з коефіцієнтом 11,00.

Хто такий Джордж Камбосос

Уродженець Сіднея, у дитинстві займався регбі та боксом. Підлітком зосередився на бойовому мистецтві.

На професіональному рівні дебютував у 2013 році в першій напівсередній вазі. У 2021-2022 рр. контролював чемпіонські пояси WBA, IBF та WBO в легкому дивізіоні. Після двох поразок від Хейні втратив усі титули. Влітку 2023-го переміг британця Майкі Х'юза та став чемпіоном за версією IBO.

Предки боксера походять з грецької Спарти. Бійцівські навики прокачав у часи перебування в тренувальному таборі Менні Пак'яо.