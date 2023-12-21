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Ломаченко на фінішній прямій погодження чемпіонського бою: інсайдер розкрив деталі

Четвер 21 грудня 2023 15:20
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Ломаченко на фінішній прямій погодження чемпіонського бою: інсайдер розкрив деталі Фото: Василь Ломаченко намагатиметься повернутися на вершину боксу (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Одіозний український боксер Василь Ломаченко близький до угоди на проведення поєдинку за вакантний чемпіонський пояс за версією Міжнародної боксерської федерації (IBF).

Про це заявив інсайдер Майкл Коппінджер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter журналіста ESPN.

35-річний колишній чемпіон легкого дивізіону фактично домовився про наступний бій. Суперником бійця з паспортом України стане австралійський боксер Джордж Камбосос.

Команди Ломаченка та колишнього абсолютного чемпіона в легкій вазі планують поєдинок на весну наступного року. Найімовірніше, бій відбудеться у квітні або травні. Вечір боксу з битвою претендентів на вакантний титул прийме Австралія.

Пояс IBF звільнився після переходу екс-чемпіона Девіна Хейні в першу напівсередню вагу. Камбосос раніше контролював титул, але якраз американцю його програв. Натомість Ломаченко в травні цьогоріч не зміг забрати пояс у Хейні, поступившись за рішенням суддів.

Скандальний Ломаченко в 2018-2020 рр. контролював кілька чемпіонських поясів (WBA. WBO, The Ring, WBC). Втратив усі титули в жовтні 2020-го, програвши бій американцю Лопесу. З тих пір українець виграв 3 поєдинки (Накатані, Коммі, Ортіс).

До слова, раніше Хейні переміг Прогрейса за рішенням суддів і став чемпіоном WBC нового дивізіону.

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Василь Ломаченко Бокс
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