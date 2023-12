Ломаченко на фінішній прямій погодження чемпіонського бою: інсайдер розкрив деталі

35-річний колишній чемпіон легкого дивізіону фактично домовився про наступний бій. Суперником бійця з паспортом України стане австралійський боксер Джордж Камбосос.

Команди Ломаченка та колишнього абсолютного чемпіона в легкій вазі планують поєдинок на весну наступного року. Найімовірніше, бій відбудеться у квітні або травні. Вечір боксу з битвою претендентів на вакантний титул прийме Австралія.

Пояс IBF звільнився після переходу екс-чемпіона Девіна Хейні в першу напівсередню вагу. Камбосос раніше контролював титул, але якраз американцю його програв. Натомість Ломаченко в травні цьогоріч не зміг забрати пояс у Хейні, поступившись за рішенням суддів.

Скандальний Ломаченко в 2018-2020 рр. контролював кілька чемпіонських поясів (WBA. WBO, The Ring, WBC). Втратив усі титули в жовтні 2020-го, програвши бій американцю Лопесу. З тих пір українець виграв 3 поєдинки (Накатані, Коммі, Ортіс).

Vasiliy Lomachenko and George Kambosos are in the process of finalizing a deal for the vacant IBF lightweight title in April/May in Australia, sources tell ESPN.



Loma and Kambosos were slated to meet last year before Loma elected to remain in war-torn Ukraine. pic.twitter.com/o1j1Sx8FgH