Ломаченко на финишной прямой согласованиz чемпионского боя: инсайдер раскрыл детали

35-летний бывший чемпион легкого дивизиона фактически договорился о следующем бое. Соперником бойца с паспортом Украины станет австралийский боксер Джордж Камбосос.

Команды Ломаченко и бывшего абсолютного чемпиона в легком весе планируют поединок на весну следующего года. Скорее всего, бой состоится в апреле или мае. Вечер бокса с битвой претендентов на вакантный титул примет Австралия.

Пояс IBF освободился после перехода экс-чемпиона Девина Хейни в первый полусредний вес. Камбосос раньше контролировал титул, но как раз американцу его проиграл. В свою очередь Ломаченко в мае этого года не смог забрать пояс у Хейни, уступив по решению судей.

Скандальный Ломаченко в 2018-2020 гг. контролировал несколько чемпионских поясов (WBA. WBO, The Ring, WBC). Утратил все титулы в октябре 2020-го, проиграв бой американцу Лопесу. С тех пор украинец выиграл 3 поединка (Накатани, Комми, Ортис).

Vasiliy Lomachenko and George Kambosos are in the process of finalizing a deal for the vacant IBF lightweight title in April/May in Australia, sources tell ESPN.



Loma and Kambosos were slated to meet last year before Loma elected to remain in war-torn Ukraine. pic.twitter.com/o1j1Sx8FgH