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Ломаченко на финишной прямой согласованиz чемпионского боя: инсайдер раскрыл детали

Четверг 21 декабря 2023 15:20
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Ломаченко на финишной прямой согласованиz чемпионского боя: инсайдер раскрыл детали Фото: Василий Ломаченко постарается вернуться на вершину бокса (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Одиозный украинский боксер Василий Ломаченко близок к соглашению о проведении поединка за вакантный чемпионский пояс по версии Международной боксерской федерации (IBF).

Об этом заявил инсайдер Майкл Коппинджер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter журналиста ESPN.

35-летний бывший чемпион легкого дивизиона фактически договорился о следующем бое. Соперником бойца с паспортом Украины станет австралийский боксер Джордж Камбосос.

Команды Ломаченко и бывшего абсолютного чемпиона в легком весе планируют поединок на весну следующего года. Скорее всего, бой состоится в апреле или мае. Вечер бокса с битвой претендентов на вакантный титул примет Австралия.

Пояс IBF освободился после перехода экс-чемпиона Девина Хейни в первый полусредний вес. Камбосос раньше контролировал титул, но как раз американцу его проиграл. В свою очередь Ломаченко в мае этого года не смог забрать пояс у Хейни, уступив по решению судей.

Скандальный Ломаченко в 2018-2020 гг. контролировал несколько чемпионских поясов (WBA. WBO, The Ring, WBC). Утратил все титулы в октябре 2020-го, проиграв бой американцу Лопесу. С тех пор украинец выиграл 3 поединка (Накатани, Комми, Ортис).

К слову, ранее Хейни победил Прогрейса по решению судей и стал чемпионом WBC нового дивизиона.

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Василий Ломаченко Бокс
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