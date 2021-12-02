Без локдауна: Байден объявил план защиты американцев от "Омикрона" и "Дельты"

"Он (план борьбы с коронавирусом - ред.) не предусматривает возможности шатдаунов (приостановку работы государственных органов - ред.) и локдауна", - сказал Байден.

По его словам, вместо жестких ограничений акцент будет сделан на масштабной вакцинации и ревакцинации от коронавируса, а также тестировании американцев. При этом Байден призвал граждан США быть готовыми к тому, что зимой заболеваемость инфекцией все равно вырастет.

Американский лидер также отметил, что новый план борьбы с коронавирусом включает расширение доступа американцам к бустерным дозам вакцин, требование к частным страховщикам покрывать стоимость домашнего тестирования и ужесточение требований к въезжающим на территорию США.

Байден также призвал частные компании предоставить сотрудникам время для прививок от коронавируса без потери зарплаты.