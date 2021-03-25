Локдаун в Украине: "Голос" призывает Кабмин помочь бизнесу

В свою очередь, председатель Ивано-Франковской областной территориальной организации "Голоса" Владимир Тищенко сообщил, что за год пандемии COVID-19 на Прикарпатье введен уже третий локдаун. Правительство так и не предложило, как адаптировать работу бизнеса в условиях карантина, тысячи людей теряют работу и заработок.

При этом предприниматели, которые не работают, по его словам, вынуждены платить налоги, часть и дальше покрывать расходы на аренду и кредиты для развития бизнеса.

"Своим бездействием власть убивает небольшие предприятия и мелкий бизнес. Хотя правительству под силу хотя бы освободить от уплаты налогов тех предпринимателей, которых заставили уйти на карантин. Это, кстати, одно из мероприятий, которые предлагает "Голос" для поддержки малых и средних предпринимателей", - говорит Тищенко.

По его мнению, власть должна прекратить издевательства над предпринимателями и создать условия для работы бизнеса во время карантина, а не закрывать его. Выборочное закрытие-открытие не уменьшит распространение коронавируса, а лишь усугубит социальную напряженность.

"Через месяц после того, как Ивано-Франковщину очередной раз внесли в "красную зону", в правительстве заговорили, что планируют возобновить компенсации предпринимателям, которые пострадали из-за введения жесткого карантина. При этом в перечне тех, кто, возможно, получит компенсацию, далеко не все, кто не может работать. Да и сумма компенсации далеко не сопоставима с тем, что люди теряют", - добавляет он.

В "Голосе" уверены, во время пандемии сохранение малого и среднего бизнеса, на котором держится экономика, должно стать для власти приоритетом.