Локдаун в Україні: "Голос" закликає Кабмін допомогти бізнесу

Своєю чергою, голова Івано-Франківської обласної територіальної організації "Голосу" Володимир Тищенко повідомив, що за рік пандемії COVID-19 на Прикарпатті запроваджений вже третій локдаун. Уряд так і не запропонував, як адаптувати роботу бізнесу до умов карантину, тисячі людей втрачають роботу та заробіток.

При цьому підприємці, які не працюють, за його словами, змушені платити податки, частина і далі покривати витрати на оренду та кредити для розвитку бізнесу.

"Своєю бездіяльністю влада вбиває невеликі підприємства та дрібний бізнес. Хоча уряду під силу хоча б звільнити від сплати податків тих підприємців, яких змусили піти на карантин. Це, до речі, один із заходів, які пропонує "Голос" для підтримку малих та середніх підприємців", - говорить Тищенко.

На його думку, влада має припинити знущання з підприємців та створити умови для роботи бізнесу під час карантину, а не закривати його. Вибіркове закриття-відкриття не зменшить поширення коронавірусу, а лише збільшить соціальну напругу.

"Через місяць після того, як Івано-Франківщину черговий раз внесли у "червону зону", в уряді заговорили, що планують поновити компенсації підприємцям, які постраждали через запровадження жорсткого карантину. При цьому у переліку тих, хто можливо отримає компенсацію, далеко не всі, хто не може працювати. Та й сума компенсації далеко не співмірна з тим, що люди втрачають", - додає він.

В "Голосі" переконані, під час пандемії збереження малого та середнього бізнесу, на якому тримається економіка, має стати для влади пріорітетом.