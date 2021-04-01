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Локдаун в Киеве: учреждения торговли будут обслуживать пенсионеров в определенное время

Автор: Инна Собора

Во время жесткого локдауну в Киеве для заведений торговли будет приоритетным обслуживания пенсионеров в определенные часы. Это требование будет действовать с 10 до 12 утра.

Об этом говорится в соответствующем решении КГГА относительно усиления карантинных мер в столице.

Требования по обслуживанию пенсионеров в утренние часы будут действовать с 5 по 16 апреля.

"Рекомендовать руководителям предприятий торговли относительно приоритетного обслуживания с 10:00 до 12:00 людей пожилого возраста", - говорится в тексте документа.

РБК-Украина писало, что документ решение о локдауне в Киеве, который начнет действовать с понедельника, был опубликован сегодня, 1 апреля.

Напомним, с 5 апреля Киев вводит ограничения на работу метрополитена и наземного общественного транспорта. Как минимум до 16 апреля в нем будут перевозить только по специальным пропускам.

Кроме того, в КГГА не исключают возможность продления локдауна в Киеве после 16 апреля.

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Новости Украины Локдаунпенсионеры
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