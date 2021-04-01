RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Локдаун у Києві: заклади торгівлі обслуговуватимуть пенсіонерів у визначений час

Автор: Инна Собора

На час жорсткого локдауну у Києві для закладів торгівлі буде пріорітетним обслуговування пенсіонерів у визначені години. Ця вимога діятиме з 10 до 12 ранку.

Про це йдеться у відповідному рішенні КМДА щодо посилення карантинних заходів в столиці.

Вимоги щодо обслуговування пенсіонерів у ранкові години будуть діяти з 5 по 16 квітня.

"Рекомендувати керiвникам закладiв торгiвлi щодо прiоритетного обслуговування з 10:00 до 12:00 людей похилого віку", - йдеться в тексті документу.

РБК-Україна писало, що документ рішення про локдаун в Києві, який почне діяти з понеділка, був опублікований сьогодні, 1 квітня.

Нагадаємо, з 5 квітня Київ вводить обмеження на роботу метрополітену і наземного громадського транспорту. Як мінімум до 16 квітня в ньому будуть перевозити тільки за спеціальними перепустками.

Крім того, в КМДА не виключають можливість продовження локдауну в Києві після 16 квітня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Локдаунпенсионеры
Читайте також
Опубліковано рішення про жорсткий локдаун у Києві з 5 квітня
Стало відомо, як ходитимуть поїзди через локдаун у Києві та області
Прогноз погоди