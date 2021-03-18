Локдаун в Киеве: транспорт будет работать с ограничениями

С субботы, 20 марта, в Киеве ужесточают карантинные ограничения . При этом столичный городской транспорт будет работать в обычном режиме, но с ограничениями.

Об этом в РБК-Украина рассказал спикер "Киевпастранса" Олег Грищак.

"Наземный общественный транспорт работать в обычном режиме. В привычном, как и во время предыдущих ограничений, однако с ограничениями до 50% от сидячих мест", - сообщил он.

Напомним, в Киеве ужесточают карантин. Ограничения начнут действовать с 20 марта до 9 апреля включительно. В частности, в столице будут запрещены массовые мероприятия, а также работа торговых центров, кинотеатров и театров.

Подробнее о новых ограничениях в столице Украины читайте в материале "Киев закрывают на локдаун: будут ли ограничения жесткими, как в 2020".

Кроме того, глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что Киев близок к "красной" зоне карантина.

Добавим, что в первой декаде марта Киев попал в "оранжевую зону", поскольку превышена норма госпитализации пациентов с COVID. Превышение еще одного из показателей грозит тем, что в городе введут ограничения "красной зоны".