RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Локдаун у Києві: транспорт буде працювати з обмеженнями

Автор: РБК-Україна

З суботи, 20 березня, у Києві посилять карантинні обмеження. При цьому столичний міський транспорт буде працювати у звичайному режимі, але з обмеженнями.

Про це РБК-Україна розповів спікер "Київпастрансу" Олег Грищак.

"Наземний громадський транспорт працюватиме у звичайному режимі. У звичному, як і під час попередніх обмежень, проте з обмеженнями до 50% від сидячих місць", - повідомив він.

Нагадаємо, у Києві посилюють карантин. Обмеження почнуть діяти з 20 березня до 9 квітня включно. Зокрема, в столиці будуть заборонені масові заходи, а також робота торгових центрів, кінотеатрів і театрів.

Детальніше про нові обмеження в столиці України читайте в матеріалі "Київ закривають на локдаун: чи обмеження жорсткими, як у 2020".

Крім того, глава Міністерства охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що Київ близький до "червоній" зоні карантину.

Додамо, що в першій декаді березня Київ потрапив в "оранжеву зону", оскільки перевищена норма госпіталізації пацієнтів з COVID. Перевищення ще одного з показників загрожує тим, що в місті введуть обмеження "червоної зони".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України транспортКиїв
Читайте також
Мінування метро Києва: дві станції знову відкрили
Локдаун в Києві: Рада може піти на тритижневу перерву
Прогноз погоди