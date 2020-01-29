ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Логвинскому присвоили пожизненный титул почетного члена ПАСЕ

Новости » Общество     29.01.2020 - 13:32
Логвинскому присвоили пожизненный титул почетного члена ПАСЕ
Фото: Георгий Логвинский (nfront.org.ua)

Также Логвинскому вручили медаль за заслуги перед Советом Европы

Экс-нардепу Георгию Логвинскому присвоили пожизненный титул почетного члена Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Логвинского в Facebook.

"Очень признателен европейским коллегам, которые вчера присвоили мне высшую награду - пожизненный титул почетного члена ПАСЕ и медаль за заслуги перед Советом Европы", - написал он.

Логвинский также поблагодарил за поддержку украинской делегации в ПАСЕ и отметил, что продолжит отстаивать интересы Украины вне зависимости от должности.

"Это большая честь для меня, моих друзей и всех украинцев, которые все эти годы поддерживали нашу делегацию в борьбе за свободу и права человека. У нас было много побед и боев за последние пять лет, однако не зависимо от результата мы всегда с гордостью и с высоким достоинством защищали Украину и Европу. Я и дальше буду, вне зависимости от должностей, статусов и других регалий, бороться за интересы нашей страны во всех уголках света", - добавил экс-нардеп.

Приятно, когда есть друзья и даже враги, которые ценять профессионализм и достижения. Очень признателен европейским коллегам, которые вчера присвоили мне высшую награду - пожизненный титул почетного члена ПАСЕ и медаль за заслуги перед Советом Европы. Это большая честь для меня, моих друзей и всех украинцев, которые все эти годы поддерживали нашу делегацию в борьбе за свободу и права человека. У нас было много побед и боёв за последние пять лет, однако не зависимо от результата мы всегда с гордостью и с высоким достоинством защищали Украину и Европу. Я и дальше буду, в не зависимости от должностей, статусов и других регалий, бороться за интересы нашей страны во всех уголках света. Собаки лают, а караван идёт. Или мы победили, или это ещё не конец!

Опубліковано Георгієм Логвинским Вівторок, 28 січня 2020 р.

Напомним, Логвинский в 2017-2018 годах занимал должность вице-президента Парламентской ассамблеи Совета Европы. Как сообщал сам Логвинский, должность вице-президента и члена бюро ПАСЕ - самая высокая занимаемая должность на международной парламентской арене за всю историю Украины. Кроме того, в январе 2019 года Логвинский был избран вице-президентом юридического комитета ПАСЕ.

В МИД отреагировали на решение ПАСЕ о санкциях против России ПАСЕ опубликовала проект решения о санкциях против России
Новости Украины ПАСЕЛогвинский
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь