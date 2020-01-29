Логвинскому присвоїли довічний титул почесного члена ПАРЄ

Фото: Георгій Логвинський (nfront.org.ua)

Також Логвинскому вручили медаль за заслуги перед Радою Європи

Екс-нардепу Георгію Логвинскому присвоїли довічний титул почесного члена Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Логвинского у Facebook.

"Дуже вдячний європейським колегам, які вчора мені присвоїли найвищу нагороду - довічний титул почесного члена ПАРЄ і медаль за заслуги перед Радою Європи", - написав він.

Логвинський також подякував за підтримку української делегації в ПАРЄ і зазначив, що продовжить відстоювати інтереси України незалежно від посади.

"Це велика честь для мене, моїх друзів та всіх українців, які всі ці роки підтримували нашу делегацію в боротьбі за свободу і права людини. У нас було багато перемог і боїв за останні п'ять років, однак не залежно від результату ми завжди з гордістю і з високою гідністю захищали Україну і Європу. Я буду і далі, незалежно від посад, статусів і інших регалій, боротися за інтереси нашої країни у всіх куточках світу", - додав екс-нардеп.

Приємно, коли є друзі і навіть вороги, які ценять професіоналізм та досягнення. Дуже вдячний європейським колегам, які вчора мені присвоїли найвищу нагороду - довічний титул почесного члена ПАРЄ і медаль за заслуги перед Радою Європи. Це велика честь для мене, моїх друзів та всіх українців, які всі ці роки підтримували нашу делегацію в боротьбі за свободу і права людини. У нас було багато перемог і боїв за останні п'ять років, однак не залежно від результату ми завжди з гордістю і з високою гідністю захищали Україну і Європу. Я і далі буду, не залежно від посад, статусів і інших регалій, боротися за інтереси нашої країни у всіх куточках світу. Собаки гавкають, а караван іде. Або ми перемогли, або це ще не кінець! Опубліковано Георгієм Логвинским Вівторок, 28 січня 2020 р.

Нагадаємо, Логвинський у 2017-2018 роках обіймав посаду віце-президента Парламентської асамблеї Ради Європи. Як повідомляв сам Логвінський, посада віце-президента і члена бюро ПАРЄ - найвища посада на міжнародній парламентській арені за всю історію України. Крім того, у січні 2019 року Логвинський був обраний віце-президентом юридичного комітету ПАРЄ.