Логістика РФ порушена. Мер Мелітополя розповів деталі підриву вузлової станції

"Вже другий день поспіль в тимчасово окупованому Мелітопольському районі розквітає "бавовна", - йдеться у заяві.

Мер пояснив, що вчора відбулись вибухи у будівлях в Мелітополі та Веселому. Сьогодні було підірвано підстанцію у Федорівці. У результаті селище знеструмлене.

За його словами, у Федорівці розташована вузлова залізнична станція, через яку ворог переганяє важке озброєння на фронт.

"Немає струму - немає перекидання ворожого майна. Тож логістика окупантів в черговий раз зазнала невдачі", - додав Мелітопольський міський голова.