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Логистика РФ нарушена. Мэр Мелитополя рассказал детали подрыва узловой станции

Фото: Мелитопольский городской голова Иван Федоров (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В результате взрыва узловой железнодорожной станции в Федоровке (Запорожская область) логистика окупантов была нарушена в целом регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Мелитопольского городского головы Ивана Федорова.

"Уже второй день подряд во временно оккупированном Мелитопольском районе расцветают "хлопки", - говорится в заявлении.

Мэр объяснил, что вчера произошли взрывы в зданиях в Мелитополе и Веселом. Сегодня была взорвана подстанция в Федоровке. В результате поселок обесточен.

По его словам, в Федоровке расположена узловая железнодорожная станция, через которую враг перебрасывает тяжелое вооружение на фронт.

"Нет тока - нет опрокидывания вражеского имущества. Поэтому логистика оккупантов в очередной раз претерпела неудачу", - добавил Мелитопольский городской голова.

Напомним, что во вторник, 28 марта, под Мелитополем (Запорожская область) была взорвана подстанция.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 27 марта, в Мелитополе произошли взрывы в двух зданиях, в которых оккупанты обустроили "администрацию" спецслужбы так называемого "МГБ" и общежитие. Российские военные выбегали оттуда в нижнем белье.

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