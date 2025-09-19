Логістика для Донбасу. Чому РФ націлилася на Куп'янськ і чи вдається ЗСУ тримати місто

Російські війська не припиняють тиск уздовж лінії фронту. Останнім часом ситуація ускладнилася на Куп'янському напрямку в Харківській області. Окупанти намагаються зайти в місто підземними трубами. Їх регулярно ліквідовують, а труби обстрілюють, але окупанти не полишають спроб захопити Куп'янськ.

Крім того, противник користується тим, що в місті все ще залишилися люди, тож періодично влаштовують диверсії, прориваючись окремими військовими. Сам же Куп'янськ потерпає від регулярних обстрілів, тому гуманітарна ситуація критична, а евакуювати людей звідти дуже важко.

Вдруге до Куп'янська

"Два тижні тому мій інсайдер, який перебуває там, сказав - Влад, дві доби і ми втрачаємо населений пункт. З того моменту минуло два тижні - не втратили", - говорить РБК-Україна військовий експерт Владислав Селезньов.

У 2022 Куп'янськ захопили, але незабаром ЗСУ змогли його деокупувати, причому, за словами самих військових, з мінімальними руйнуваннями. Поки місто було під окупацією противника, воно слугувало великим логістичним хабом, але українські військові, звільнивши місто, перерізали логістику росіян на тривалий час. Відповідно, для російських військ захоплення міста стало принциповим питанням за двома аспектами - політичним і військово-стратегічним.

Військово-політичне керівництво РФ поставило завдання - окупувати лівий берег Куп'янська та Куп'янськ-Вузловий до 1 листопада 2024 року. Противник "поклав" велику кількість техніки та живої сили у спробах захопити місто, але результату не досягнув. Йому заважала одна з природних перешкод - річка Оскіл.

У 2024 році військовим РФ вдалося її форсувати з лівого на правий берег у районі села Лиман Перший. Коли росіяни подолали річку, вони натягнули троси, зав'язали їх на деревах на правому березі та підтопили у воді.

"Після цього, група з 2-4-х військовослужбовців РФ, користуючись плотами, човнами, надувними камерами від великих вантажних автомобілів, почала переправлятися на правий берег і проводити ударні штурмові дії в районі населеного пункту Новомлинськ", - зазначає командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко в коментарі РБК-Україна.

Тоді військам РФ вдалося захопити Новомлинськ, але ненадовго. Сили оборони України, зокрема полк "Ахіллес", 10 окрема гірсько-штурмова бригада "Едельвейс", відкинули росіян, по суті, "скинувши" їх назад у річку. Але противник зрозумів, що тактика дієва, тож за деякий час вирішив її повторити та покращити.

По трубах

Останніми тижнями ситуація на Куп'янському напрямку ускладнилася - російські військові намагаються накопичити свої сили на північних околицях поблизу Куп'янська. Війська противника рухаються вздовж річки Оскіл, захопивши села Радьківка та Голубівка - на північний захід від міста.

Одна з цілей росіян - форсувати Оскол і закріпитися на правому березі, щоб звідти підготувати плацдарм для наступу на Куп'янськ. Для цього противник використовує сили малих піхотних груп. Згідно з даними Deep State, на цьому напрямку російське військове керівництво задіяло сили 27 окремої мотострілецької бригади та 122 мотострілецького полку, який зайняв село Лиман Перший.

"Вони спочатку форсують Оскіл, а потім уже північними передмістями пробираються в Куп'янськ. Ми їх активно знищуємо, але як бачимо, не всіх. Дехто з них зміг дістатися до населеного пункту, сховатися там по підвалах, по домівках, і тут є проблема", - зазначає Селезньов.

Специфіка східних регіонів України, що пролягають уздовж кордону з РФ, полягає в розгалуженій мережі спільних залізничних, автомобільних доріг і підземних комунікацій. Якийсь час росіяни продовжували перепливати Оскол, але з 10 умовних солдатів до іншого берега допливали максимум троє. Коли окупанти просунулися до Голубівки, одна з підземних труб опинилася під їхнім контролем.

Українські артилеристи в Куп'янську (фото: Getty Images)



Незабаром кількість російських військових, які форсують річку, знизилася, але інтенсивність боїв на правому березі тільки збільшилася. Українські війська зрозуміли - росіяни рухаються трубою, яка зарита на кілька метрів під річкою. Причому, використовуючи для пересування візки (дошка з коліщатками) і самокати.

"Коли це стало зрозуміло, було завдано вогневого ураження по річці, саме в районі труби. Як наслідок, є всі підстави вважати, що труба пошкоджена, оскільки рух противника не фіксується. Відповідно, оскільки це сталося саме під водним покровом, труба може бути частково затоплена, але ми її тримаємо під контролем, оскільки противник намагатиметься відкачати воду", - додав Федоренко.

Входи в трубопровід розташовані в районі Лиману Першого, де якраз і закріпився 122 мотострілецький полк. Від села до Куп'янська йти близько чотирьох діб, а потім росіяни виходять у лісисту місцевість, де їх складно зафіксувати.

Військові зазначають, що в районі Куп'янська чотири трубопроводи - три з них уже пошкоджено і затоплено, вихід із четвертого перебуває під вогневим контролем ЗСУ станом на 17 вересня.

Однак цього ж дня Федоренко повідомив, що ЗСУ вдалося підірвати газову трубу, через яку росіяни могли скупчуватися максимально близько до міста. Через це окупантам довелося все ж повернутися до спроб перейти Оскіл - українські безпілотники зафіксували противника, який переміщується річкою на плотах і човнах.

Спроби використовувати труби для непомітного переміщення з однієї точки в іншу - далеко не новий прийом. Використовуючи його, росіянам вдалося захопити Авдіївку і провести низку вдалих наступальних дій у Курській області. Щоправда, і ціна у таких операцій досить висока.

"Самі по собі труби дуже токсичні всередині. Якщо йдеться про газову трубу, то всередину наносять якісь технічні рідини, самі ж росіяни в себе в розслідуваннях скаржаться, що всі, хто в Курській області ходили цією газовою магістральною трубою, у них потім і опіки легенів, і різні важкі захворювання, тобто все дуже серйозно", - зазначає Нарожний.

І військові, і експерти наголошують, що місцевим адміністраціям треба подбати про те, щоб викопати труби і не дати можливості противнику їх відновити. Таким чином їхнє переміщення можна звести до нуля.

"Ми вже проходили це не раз, уже наступали на ці граблі. Чому не можна було підняти в місцевому ЖЕКу і у відповідних інституціях, які дбають про функціонування каналізаційних колекторів і газових труб, відповідних відомостей для того, щоб підготувати місто до ефективної оборони? Зокрема й шляхом мінування певних напрямків і шляхів? Є питання, які потребують реакції", - додав Селезньов.

Українська військовослужбовець на тлі згорілої будівлі в Куп'янську (фото: Getty Images)

Незважаючи на складнощі, українським військовим вдається відстежувати переміщення росіян по трубах і бити в місця, де вони виходять. Також труби затоплюють і завалюють, гальмуючи окупантів. Тому поки що говорити про те, що противнику вдалося зайти і закріпитися в Куп'янську, зарано. Хоча російська пропаганда вже вкотре "захоплює" місто, її заяви регулярно спростовуються.

Остання така дезінформація розійшлася медіапростором 17 вересня - проросійські Telegram-канали заявили, що в центрі Куп'янська ведуться бої. Українські військові одразу ж спростували цю новину, зазначивши, що росіяни продовжують спроби закріплюватися на півночі міста.

"Інформація про бойові дії в центрі міста не відповідає дійсності. Окупанти діють на півночі Куп'янська, куди їм вдалося інфільтруватися з районів населених пунктів Радьківка та Голубівка. Окупантів знищують, частина потрапляє в полон", - повідомив речник ОСГВ "Дніпро", підполковник Олексій Бєльський у коментарі РБК-Україна.

Самі полонені російські військові, за словами Бєльського, розповідають, що проникли в Куп'янськ групами від 2 до 9 солдатів. Частина з них переодяглися в цивільний одяг. Перед кожною з груп поставили певні завдання, наприклад, закріпитися в багатоповерхових будинках.

"Також окупанти отримали завдання вбивати всіх цивільних чоловіків віком від 18 до 60 років. А жінок і дітей за необхідності використовувати як живий щит. Наразі триває операція з блокування та знищення окупантів, які інфільтрувалися в Куп'янськ", - зазначив Бєльський.

Російські війська вже не вперше переодягаються в цивільний одяг, щоб загубитися серед місцевих і закріпитися в місті. Завдання окупантів полягає в тому, щоб стежити за логістикою і переміщеннями українських військових. Також росіяни проводять так звані "акції".

"Точно так само в цивільному противник намагається добігти до якогось важливого місця в місті, наприклад до центральної площі, або іншої впізнаваної площі, розгорнути ганчірку під назвою російський прапор, їхні безпілотники роблять фото, і це з'являється в інфопросторі, нібито росіяни заволоділи містом Куп'янськ", - додав Федоренко.

Також українські військові фіксували випадки, коли росіяни, у спробах проникнути вглиб міста і розвідати обстановку, переодягалися в український однострій. Але їх досить швидко вираховували.

Роль захоплення Куп'янська

Куп'янськ входить до так званої Куп'янської міської агломерації, але в ширшому регіональному поділі - до Харківської макроагломерації, де сам Куп'янськ - це місто-супутник Харкова. До самого Харкова досить далеко, тому російські війська ставлять перед собою інші цілі.

Місто важливе противнику, головним чином, тому що через нього відкривається шлях на Куп'янськ-Вузловий. Це великий залізничний транспортний вузол, він потрібен росіянам, щоб налагодити логістику і постачати необхідне своїм військам на Донбасі. Адже сам Куп'янськ-Вузловий пов'язує Донбас і Бєлгородську область.

Крім того, їм необхідно налагодити сполучення зі своєю групою військ конкретно на Лиманському напрямку. Захоплення Куп'янська зіграло б для них важливу роль під час подальших штурмових дій як на Лиманському, так і на Краматорському напрямках.

"Взяття Куп'янська і нашу логістику дуже погіршить, і вони свою логістику дуже поліпшать. Уся війна - це про логістику. Вони переріжуть наші шляхи і поліпшать свої. Куп'янськ знаходиться в тилу наших захисників. До Харкова там далеко, там більше загрози захоплення міста несе для захисників Донбасу - Слов'янської та Краматорської агломерації", - зазначив Павло Нарожний.

Крім цього, взяття Куп'янська - це та "перемога", яку можна видати за один із результатів літнього наступу. Оскільки якихось масштабних успіхів у російських військових за літо так і не було, Куп'янськ може стати одним із них, особливо з подачі пропаганди.

Військові зазначають, що ситуація біля Куп'янська на сьогоднішній день важка, але контрольована. Поки що росіянам не вдається накопичити свої сили і закріпитися в північних районах міста, але російське військове керівництво продовжує відправляти на цей напрямок сотні солдатів, не зраджуючи тактиці "повзучого наступу".