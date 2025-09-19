Логистика для Донбасса. Почему РФ нацелилась на Купянск и удается ли ВСУ держать город

Российские войска не прекращают давление вдоль линии фронта. В последнее время ситуация усложнилась на Купянском направлении в Харьковской области. Оккупанты пытаются зайти в город по подземным трубам. Их регулярно ликвидируют, а трубы обстреливают, но оккупанты не оставляют попыток захватить Купянск.

Кроме того, противник пользуется тем, что в городе все еще остались люди, поэтому периодически устраивают диверсии, прорываясь внутрь отдельными военными. Сам же Купянск страдает от регулярных обстрелов, поэтому гуманитарная ситуация критическая, а эвакуировать людей оттуда очень тяжело.

Второй раз в Купянск

"Две недели назад мой инсайдер, который находится там, сказал – Влад, двое суток и мы теряем населенный пункт. С того момента прошло две недели – не потеряли", – говорит РБК-Украина военный эксперт Владислав Селезнев.

В 2022 Купянск захватили, но вскоре ВСУ смогли его деоккупировать, причем, по словам самих военных, с минимальными разрушениями. Пока город был под оккупацией противника, он служил большим логистическим хабом, но украинские военные, освободив город, перерезали логистику россиян на длительное время. Соответственно, для российских войск захват города стал принципиальным вопросом по двум аспектам - политическому и военно-стратегическому.

Военно-политическое руководство РФ поставило задание - оккупировать левый берег Купянска и Купянск-Узловой до 1 ноября 2024 года. Противник "положил" большое количество техники и живой силы в попытках захватить город, но результата не достиг. Ему мешала одна из природных преград - река Оскол.

В 2024 году военным РФ удалось ее форсировать с левого на правый берег в районе села Лиман Первый. Когда россияне преодолели реку, они натянули тросы, завязали их на деревьях на правом берегу и подтопили в воде.

"После этого, группа из 2-4-х военнослужащих РФ, пользуясь плотами, лодками, надувными камерами от больших грузовых автомобилей начали переправляться на правый берег и проводить ударные штурмовые действия в районе населенного пункта Новомлынск", - отмечает командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко в комментарии РБК-Украина.

Тогда войскам РФ удалось захватить Новомлынск, но ненадолго. Силы обороны Украины, частности полк "Ахиллес", 10 отдельная горно-штурмовая бригада "Эдельвейс", отбросили россиян, по сути, "сбросив" их обратно в реку. Но противник понял, что тактика действенная, поэтому через время решил ее повторить и улучшить.

По трубам

В последние недели ситуация на Купянском направлении осложнилась – российские военные пытаются накопить свои силы на северных окраинах вблизи Купянска. Войска противника двигаются вдоль реки Оскол, захватив села Радьковка и Голубовка – к северо-западу от города.

Одна из целей россиян – форсировать Оскол и закрепиться на правом берегу, чтобы оттуда подготовить плацдарм для наступления на Купянск. Для этого противник использует силы малых пехотных групп. Согласно данным Deep State, на этом направлении российское военное руководство задействовало силы 27 отдельной мотострелковой бригады и 122 мотострелкового полка, который занял село Лиман Первый.

"Они сначала форсируют Оскол, а затем уже северными пригородами пробираются в Купянск. Мы их активно уничтожаем, но как видим, не всех. Некоторые из них смогли добраться до населенного пункта, спрятаться там по подвалам, по домам и здесь есть проблема", – отмечает Селезнев.

Специфика восточных регионов Украины, пролегающих вдоль границы с РФ, состоит в разветвленной сети общих железнодорожных, автомобильных дорог и подземных коммуникаций. Какое-то время россияне продолжали переплывать Оскол, но из 10 условных солдат до другого берега доплывали максимум трое. Когда оккупанты продвигулись к Голубовке, одна из подземных труб оказалась под их контролем.

Украинские артиллеристы в Купянске (фото: Getty Images)



Вскоре количество российских военных, форсирующих реку, снизилось, но интенсивность боев на правом берегу только увеличилась. Украинские войска поняли - россияне двигаются по трубе, которая зарыта на несколько метров под рекой. Причем, используя для передвижения тележки (доска с колесиками) и самокаты.

"Когда это стало понятно, было нанесено огневое поражение по реке, именно врайоне трубы. Как следствие, есть все основания полагать, что труба повреждена, поскольку движение противника не фиксируется. Соответственно, поскольку это произошло именно под водным покровом, труба может быть частично затоплена, но мы ее держим под контролем, поскольку противник будет пытаться откачать воду", - добавил Федоренко.

Входы в трубопровод расположены в районе Лимана Первого, где как раз и закрепился 122 мотострелковый полк. От села к Купянску идти около четырех суток, а потом россияне выходят в лесистую местность, где их сложно зафиксировать.

Военные отмечают, что в районе Купянска четыре трубопровода – три из них уже повреждены и затоплены, выход из четвертого находится под огневым контролем ВСУ по состоянию на 17 сентября.

Однако в этот же день Федоренко сообщил, что ВСУ удалось подорвать газовую трубу, через которую россияне могли скапливаться максимально близко к городу. Из-за этого оккупантам пришлось все же вернуться к попыткам перейти Оскол – украинские беспилотники зафиксировали противника, который перемещается по реке на плотах и лодках.

Попытки использовать трубы для незаметного перемещения с одной точки в другую – далеко не новый прием. Используя его, россиянам удалось захватить Авдеевку и провести ряд удачных наступательных действий в Курской области. Правда, и цена у таких операций весьма высокая.

"Сами по себе трубы ведь очень токсичны внутри. Если речь идет о газовой трубе, то внутрь наносятся какие-то технические жидкости, сами же россияне у себя в расследованиях жалуются, что все, кто в Курской области ходили по этой газовой магистральной трубе, у них потом и ожоги легких, и разные тяжелые заболевания, то есть все очень серьезно", – отмечает Нарожный.

И военные, и эксперты отмечают, что местным администрациям надо позаботиться о том, чтобы выкопать трубы и не дать возможности противнику их восстановить. Таким образом их перемещение можно свести к нулю.

"Мы уже проходили это не раз, уже наступали на эти грабли. Почему нельзя было поднять в местном ЖЭКе и в соответствующих институтах, которые заботятся о функционировании канализационных коллекторов и газовых труб, соответствующих сведений для того, чтобы подготовить город к эффективной обороне? В том числе и путем минирования определенных направлений и путей? Есть вопросы, требующие реакции", – добавил Селезнев.

Украинская военнослужащая на фоне сгоревшего здания в Купянске (фото: Getty Images)

Несмотря на сложности, украинским военным удается отслеживать перемещение россиян по трубам и бить в места, где они выходят. Также трубы затапливают и заваливают, тормозя оккупантов. Поэтому пока говорить о том, что противнику удалось зайти и закрепиться в Купянске, рано. Хотя российская пропаганда уже в который раз "захватывает" город, ее заявления регулярно опровергаются.

Последняя такая дезинформация разошлась по медиапространству 17 сентября – пророссийские Telegram-каналы заявили, что в центре Купянска ведутся бои. Украинские военные сразу же опровергли эту новость, отметив, что россияне продолжают попытки закрепляться на севере города.

"Информация о боевых действиях в центре города не соответствует действительности. Оккупанты действуют на севере Купянска, куда им удалось инфильтрироваться из районов населенных пунктов Радьковка и Голубовка. Оккупантов уничтожают, часть попадает в плен", – сообщил спикер ОСГВ "Днепр", подполковник Алексей Бельский в комментарии РБК-Украина.

Сами пленные российские военные, по словам Бельского, рассказывают, что проникли в Купянск группами от 2 до 9 солдат. Часть из них переоделись в гражданскую одежду. Перед каждой из групп поставили определенные задания, например, закрепиться в многоэтажных домах.

"Также оккупанты получили задачу убивать всех гражданских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. А женщин и детей при необходимости использовать как живой щит. Сейчас идет операция по блокированию и уничтожению оккупантов, которые инфильтрировались в Купянск", – отметил Бельский.

Российские войска уже не впервые переодеваются в гражданскую одежду, чтобы затеряться среди местных и закрепиться в городе. Задача оккупантов состоит в том, чтобы следить за логистикой и перемещениями украинских военных. Также россияне проводят так называемые "акции".

"Точно так же в гражданском противник пытается добежать до какого-то важного места в городе, например до центральной площади, или другой узнаваемой площади, развернуть тряпку под названием русский флаг, их беспилотники делают фото, и это появляется в инфопространстве, якобы россияне завладели городом Купянск", - добавил Федоренко.

Также украинские военные фиксировали случаи, когда россияне, в попытках проникнуть вглубь города и разведать обстановку, переодевались в украинский однострой. Но их довольно быстро вычисляли.

Роль захвата Купянска

Купянск входит в так называемую Купянскую городскую агломерацию, но в более широком региональном делении – в Харьковскую макроагломерацию, где сам Купянск – это город-спутник Харькова. До самого Харькова довольно далеко, поэтому российские войска ставят перед собой другие цели.

Город важен противнику, главным образом, потому что через него открывается путь на Купянск-Узловой. Это большой железнодорожный транспортный узел, он нужен россиянам, чтобы наладить логистику и снабжать необходимым свои войска на Донбассе. Ведь сам Купянск-Узловой связывает Донбасс и Белгородскую область.

Кроме того, им необходимо наладить сообщение со своей группой войск конкретно на Лиманском направлении. Захват Купянска сыграл бы для них важную роль во время дальнейших штурмовых действий как на Лиманском, так и на Краматорском направлениях.

"Взятие Купянска и нашу логистику очень ухудшит, и они свою логистику очень улучшат. Вся война – это про логистику. Они перережут наши пути и улучшат свои. Купянск находится в тылу наших защитников. До Харькова там далеко, там больше угрозы захват города несет для защитников Донбасса – Славянской и Краматорской агломерации", – отметил Павел Нарожный.

Помимо этого, взятие Купянска – это та "победа", которую можно выдать за один из результатов летнего наступления. Поскольку каких-то масштабных успехов у российских военных за лето так и не было, Купянск может стать одним из них, особенно с подачи пропаганды.

Военные отмечают, что ситуация возле Купянска на сегодняшний день тяжелая, но контролируемая. Пока россиянам не удается накопить свои силы и закрепиться в северных районах города, но российское военное руководство продолжает отправлять на это направление сотни солдат, не изменяя тактике "ползучего наступления".