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Льодовики зникають рекордними темпами: рівень моря вже піднявся на 2 см

Ілюстративне фото: Льодовики зникають рекордними темпами (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Глобальне потепління продовжує змінювати вигляд нашої планети. За останні 23 роки льодовики втратили 6,5 трильйона тонн льоду, що призвело до підвищення рівня моря на 18 мм.

Про це йдеться в масштабному дослідженні, проведеному науковцями з Единбурзького університету та Цюрихського університету, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Згідно з результатами дослідження, щороку льодовики втрачають у середньому 273 мільярди тонн льоду - це еквівалент 30-річного водоспоживання всього людства. За цей час льодовики втратили близько 5% свого загального об'єму, хоча ситуація у різних регіонах світу суттєво відрізняється. Наприклад, на Антарктичних та субантарктичних островах втрати склали 2%, а в Центральній Європі - аж 39%.

"Ці цифри приголомшують. Вони нагадують нам, що зміни відбуваються дуже швидко", - зазначив професор Ноель Гурмелен, один з авторів дослідження.

Науковці також виявили, що швидкість танення прискорюється: у період з 2012 по 2023 рік об’єм льодовиків зменшувався на 36% швидше, ніж у попередньому десятилітті.

"Це критично важливо, адже підтверджує, що льодовики тануть дедалі швидше", - наголосив професор Ендрю Шеперд з Університету Нортумбрії.

Він додав, що навіть незначне підвищення рівня моря загрожує мільйонам людей, роблячи прибережні райони вразливими до повеней.

Окрім цього, льодовики є джерелом прісної води для двох мільярдів людей, тому їх зникнення несе загрозу водопостачанню у віддалених регіонах та в місцевостях, де вже відчувається нестача води. Також танення льодовиків впливає на виробництво електроенергії: у таких країнах, як Ісландія чи Швейцарія, гідроелектростанції залежать від талих вод.

Науковці наголошують: після потепління океану льодовики є другою за значущістю причиною підвищення рівня моря. І хоча 2 см можуть здаватися незначною цифрою, це лише внесок малих льодовиків, не враховуючи величезні масиви льоду Гренландії та Антарктиди.

"Льодовики - це природний індикатор кліматичних змін. Спостерігаючи за ними, ми можемо оцінити ефективність наших дій у боротьбі зі зміною клімату", - підсумував Гурмелен.

Нагадуємо, що зміни клімату можуть спричинити зростання смертності в Європі через вплив екстремальних температур на здоров’я людей.

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Глобальне потепління