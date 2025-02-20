Ледники исчезают рекордными темпами: уровень моря уже поднялся на 2 см

Согласно результатам исследования, ежегодно ледники теряют в среднем 273 миллиарда тонн льда - это эквивалент 30-летнего водопотребления всего человечества. За это время ледники потеряли около 5% своего общего объема, хотя ситуация в разных регионах мира существенно отличается. Например, на Антарктических и субантарктических островах потери составили 2%, а в Центральной Европе - аж 39%.

"Эти цифры ошеломляют. Они напоминают нам, что изменения происходят очень быстро", - отметил профессор Ноэль Гурмелен, один из авторов исследования.

Ученые также обнаружили, что скорость таяния ускоряется: в период с 2012 по 2023 год объем ледников уменьшался на 36% быстрее, чем в предыдущем десятилетии.

"Это критически важно, ведь подтверждает, что ледники тают все быстрее", - отметил профессор Эндрю Шеперд из Университета Нортумбрии.

Он добавил, что даже незначительное повышение уровня моря угрожает миллионам людей, делая прибрежные районы уязвимыми к наводнениям.

Кроме этого, ледники являются источником пресной воды для двух миллиардов людей, поэтому их исчезновение несет угрозу водоснабжению в отдаленных регионах и в местностях, где уже ощущается нехватка воды. Также таяние ледников влияет на производство электроэнергии: в таких странах, как Исландия или Швейцария, гидроэлектростанции зависят от талых вод.

Ученые отмечают: после потепления океана ледники являются второй по значимости причиной повышения уровня моря. И хотя 2 см могут казаться незначительной цифрой, это лишь вклад малых ледников, не учитывая огромные массивы льда Гренландии и Антарктиды.

"Ледники - это естественный индикатор климатических изменений. Наблюдая за ними, мы можем оценить эффективность наших действий в борьбе с изменением климата", - подытожил Гурмелен.