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Човен з мігрантами перекинувся біля острова Фолегандрос: є загиблі

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Греція, Четвер 23 грудня 2021 00:56
Човен з мігрантами перекинувся біля острова Фолегандрос: є загиблі Фото: човен з мігрантами перекинувся біля острова Фолегандрос (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Човен з мігрантами перекинувся в районі грецького острова Фолегандрос. Троє людей загинули, кілька десятків зникли безвісти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Човен з мігрантами прямував з Туреччини до Італії. Він отримав пошкодження двигуна і потонув.

Берегова охорона Греції повідомила, що виявила в районі аварії три неживих тіла. Також кілька десятків людей вважаються зниклими безвісти. Врятувати вдалося дванадцять осіб. З них тільки двоє були в рятувальних жилетах.

Точна кількість людей, яке спочатку знаходилося на борту, невідома. За одними даними, їх було 32, а за іншими - близько 50. Це змусило берегову охорону повідомити про те, що десятки людей пропали безвісти.

Вдалося врятувати семеро іракців, троє сирійців і двоє єгиптян. Всі вони в якості запобіжного заходу були госпіталізовані на острові Санторіні.

У рятувальних операціях беруть участь чотири кораблі берегової охорони, три вертольоти ВМФ і ВПС, військово-транспортний літак, вісім суден, що курсують поблизу, і три приватних катери.

Нагадаємо, що раніше човен з мігрантами перекинувся біля берегів Лівії. Загинуло понад 50 осіб, серед яких жінки і діти.

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