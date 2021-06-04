Лобізм та посилення АМКУ: Мін'юст розповів про майбутні законопроекти щодо деолігархізації

Міністр юстиції Денис Малюська розповів, про що йтиметься в інших законопроектах, які стосуватимуться деолігархізації в Україні . Зокрема, планується посилити повноваження Антимонопольного комітету.

Про це йшлося в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" .

"В продовження цього закону буде розроблятися законопроект про лобізм, а також буде законопроект, який врегульовуватиме діяльність і відповідальність органів влади і чиновників за дії та можливі корупційні контакти", - сказав Малюська.

Міністр зазначив, що влада хоче посилити спроможності АМКУ, щоб комітет міг застосовувати жорсткіші санкції щодо монополістів.

"А також посилення спроможностей Антимонопольного комітету, щоб він міг застосовувати жорсткіші санкції і щоб такі санкції не можна було поламати у суді", - додав він.

Нагадаємо, цього тижня до парламенту внесли президентський законопроект про олігархів. Однак секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що через два тижні будуть представлені інші документи щодо деолігархізації.

Більше про цей законопроект читайте в матеріалі "Олігархи в законі. Як Зеленський хоче обмежити найбільших бізнесменів".

Війна проти олігархів - основна тема нового випуску "Свободи слова Савіка Шустера". Гості і експерти у прямому ефірі розповідають, скільки в Україні всього олігархів, а також про те, хто зможе придбати паї з 1 липня (після відкриття ринку землі).

Про це все і не тільки розповідають секретар РНБО Олексій Данілов, міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко, радник керівника Офісу Президента Тимофій Милованов та інші компетентні експерти.

Нагадаємо, що у попередньому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" нардеп Власенко висловив нерозуміння того, за якими будуть визначати олігархів.

Також у випуску пасажир Ryanair розповів, що відбувалося в літаку, який примусово посадили в аеропорту Мінська через нібито закладену бомбу на борту, після чого було затримано білоруського опозиціонера Романа Протасевича.

Окрім того, Олексій Данілов прокоментував ситуацію навколо примусової посадки пасажирського літака в аеропорту Мінська.

У тому ж випуску депутат Європейського парламенту від Литви Пятрас Ауштрявічюс прокоментував зближення Росії та Білорусі, а також розповів про загрози для України.

Крім того, стало відомо, що кияни думають про обшуки в Київській адміністрації. А ще мешканці столиці відповіли на питання: "Кампанія, яка йде зараз проти мера Києва - це боротьба з корупцією в Києві чи політична боротьба проти Кличка?".