Лобановский вошел в список величайших тренеров в истории футбола

Фото: памятник Лобановскому возле стадиона "Динамо" (facebook.com/fcdynamoua)

Украинский специалист расположился на 23 строчк

Легендарный экс-наставник киевского "Динамо" Валерий Лобановский вошел в рейтинг топ-50 лучших тренеров в истории футбола по версии 90min. Об этом сообщается на сайте портала.

Украинский специалист расположился на 23 строчке списка сразу за Луи ван Галом и Отто Рехагелем. Также в рейтинге есть еще один бывший тренер "Динамо" - Виктор Маслов, он 36. Сразу выше его Рафаэль Бенитес и Зинедин Зидан.

Возглавляет рейтинг бывший тренер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон, который по ходу карьеры выиграл 49 титулов. В первую пятерку также вошли Арриго Сакки, Ринус Михелс, Пеп Гвардиола и Джованни Трапаттони.

Напомним, ранее Валерий Лобановский вошел в рейтинг лучших клубных наставников в истории футбола, составленый журналом France Football.

Там наставник находится на 6 строчке. Список возглавил голландец Ринус Михелс, тренировавший "Аякс" и "Барселону" в 70 годы, следом идет экс-тренер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон, на третьем месте - итальянец Ариго Сакки, работавший с топ-клубами Серии А.