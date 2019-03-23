"ЛНР" заблокирует открытие пункта пропуска на Донбассе

Самопровозглашенная "Луганская народная республика" заблокирует открытие пункта пропуска "Золотое" в Луганской области. Об этом заявил главарь "ЛНР" Леонид Пасечник, передают сепаратистские СМИ.

Пасечник отметил, что пропуск через КПВВ "Золотое" начнется только после принятия согласованного с "ЛНР" решения в Минске.

"Несмотря на отсутствие договоренностей между "ЛНР" и Украиной об открытии пункта пропуска "Золотое", Киев намерен 24 марта в одностороннем порядке открыть переход и направить через него большое количество людей в "ЛНР". В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья людей пункт пропуска "Золотое" со стороны "Луганской народной республики" будет закрыт до принятия согласованного сторонами конфликта - " ЛНР" и Украиной - решения на переговорах в Минске", - отметил Пасечник.

Отметим, открытие КПВВ запланировано на 07:00 24 марта.

Напомним, сегодня боевики на Донбассе обстреляли район, где завтра планируют открыть новый КПВВ. В частности, противник обстрелял из вооружения боевой машины пехоты (БМП) и противотанкового гранатомета позиции вблизи Золотого-4.

Отметим, по данным украинской разведки, боевики на Донбассе ужесточили контроль на пунктах пропуска, проводят "профилактические беседы" с жителями оккупированных территорий, им рекомендуют воздержаться от выезда в подконтрольные Украине районы в период голосования.