"ЛНР" снова сорвала работы в районе моста в Станице Луганской

Представители так называемой "Луганской народной республики" сорвали работы украинской стороны по демонтажу фортификационных сооружений в Станице Луганской. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Демонтаж сооружений должен был пройти в соответствии с соглашением между Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ и Российской Федерацией. Сообщается, что украинская сторона приступила к демонтажным работам, расположенным на участке разведения № 1, 20 августа в 11:00.

"Российская сторона не дала согласие на демонтаж фортификационных сооружений, поэтому НЗФ ОРЛО синхронно не начали демонтаж. В результате, чего украинская сторона вынуждена была прекратить указанные выше работы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что незаконные формирования РФ под угрозой применения оружия не допускают украинскую сторону для проведения ремонтных работ на разрушенной части моста.

Напомним, ранее сообщалось, что работы по разминированию территорий возле моста в Станице Луганской были завершены. Украинские силы очистили около 2 га территорий от взрывоопасных предметов за 16 суток.

Также сообщалось, что боевики затягивают демонтаж фортификаций возле моста в Станице Луганской.