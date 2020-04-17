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"ЛНР" распорядилась трижды в году называть Луганск Ворошиловградом

Новости » Политика     17.04.2020 - 18:16
"ЛНР" распорядилась трижды в году называть Луганск Ворошиловградом
Фото: Леонид Пасечник (mvdlnr.ru)

Городу вернут советское название на три дня в году

Главарь самопровозглашенной "Луганской народной республики" Леонид Пасечник распорядился три дня в году называть Луганск Ворошиловградом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опубликованный в сепаратистских СМИ "указ".

В распоряжении Пасечника говорится, что наименование "город Ворошиловград" будет использоваться наряду с "город Луганск" при проведении мероприятий, связанных чествованием годовщины ключевых дат Второй мировой войны.

В частности, название "Ворошиловград" будет использоваться 9 мая (День Победы), 22 июня (день вторжения немецких войск) и 14 февраля - в годовщину освобождения Луганска от нацистов.

Отметим, Луганск при СССР дважды переименовывали в Ворошиловград в честь советского деятеля Климента Ворошилова.

Напомним, в декабре 2019 года так называемый парламент оккупированных районов решил расширить границы "ЛНР" на территорию всей Луганской области. В частности, оккупационная администрация "Луганской народной республики" установила свою территорию по границам Луганской области по состоянию на 2014 год.

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