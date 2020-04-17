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"ЛНР" розпорядилася тричі на рік називати Луганськ Ворошиловградом

Новини » Політика     17.04.2020 - 18:16
"ЛНР" розпорядилася тричі на рік називати Луганськ Ворошиловградом
Фото: Леонід Пасічник (mvdlnr.ru)

Місту повернуть радянську назву на три дні в році

Ватажок самопроголошеної "Луганської народної республіки" Леонід Пасічник розпорядився три дні в році називати Луганськ Ворошиловградом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опублікований у сепаратистських ЗМІ "указ".

У розпорядженні Пасічника говориться, що найменування "місто Ворошиловград" буде використовуватися поряд з "місто Луганськ" при проведенні заходів, пов'язаних з відзначенням річниці ключових дат Другої світової війни.

Зокрема, назву "Ворошиловград" буде використовуватися 9 травня (День Перемоги), 22 червня (день вторгнення німецьких військ) і 14 лютого - у річницю визволення Луганська від нацистів.

Зазначимо, Луганськ при СРСР двічі перейменовували на Ворошиловград на честь радянського діяча Климента Ворошилова.

Нагадаємо, в грудні 2019 року так званий парламент окупованих районів вирішив розширити межі "ЛНР" на територію всієї Луганської області. Зокрема, окупаційна адміністрація "Луганської народної республіки" встановила свою територію за межами Луганської області станом на 2014 рік.

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