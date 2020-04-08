"ЛНР" подтвердила участие в обмене пленными и уточнила крайнюю дату

Обмен пленными между украинской стороной и так называемой "Луганской народной республикой" пройдет по формуле "11 на 8". Об этом заявила представитель "ЛНР" в гуманитарной подгруппе Ольга Кобцева сообщают местные СМИ.

Как отметили в "ЛНР", обмен должен состояться не позднее 17 апреля.

"Переговоры по обмену удерживаемыми лицами прошли успешно. Договорились об обмене в рамках протокола (Контактной группы) от 11 марта по формуле "11 отдаем, 8 забираем". Крайняя дата обмена - 17 апреля, так как украинской стороне необходимо время для проведения процессуальной очистки (лиц, подлежащих обмену)", - сказала она.

Напомним, ранее в ОРДО заявили, что проведение обмена пленными состоится до Пасхи. При этом с "ДНР" он пройдет по формуле "10 на 8". Таким образом, Украина в рамках обмена вернет 19 соотечественников, в ОРДЛО будут обменяны 18 человек.

Также проведение обмена пленными с так называемыми "республиками Донбасса" подтвердили в Офисе президента Украины. Такое решение было принято во время переговоров контактной группы по Донбассу в формате видеоконференции 8 апреля.