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"ЛНР" передала Украине еще 64 заключенных

Новости » Политика    24.07.2019 - 15:55
"ЛНР" передала Украине еще 64 заключенных
Фото: передача заключенных Украине (@denisovaombudsman)

С оккупированного Донбасса за пять лет передали более 500 осужденных

Террористическая организация "Луганская народная республика" передала Украине еще 64 заключенных из тюрем оккупированной части Луганской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook омбудсмена Людмилы Денисовой.

Сообщается, что это уже шестой этап передачи заключенных из оккупированной части Луганской области.

"С декабря 2018 года по июль 2019 мы переместили 319 осужденных. Из них 124 лица или их родственники непосредственно обращались ко мне с заявлениями о переводе", - уточняет Денисова.

По предварительной информации, с учетом лиц, переведенных из оккупированной части Донецкой области – перемещены 332 осужденных. Освобождены - 53 человека.

&quot;ЛНР&quot; передала Украине еще 64 заключенных

Фото: процесс передачи заключенных на мосту в городе Счастье Луганской области

Напомним, контрразведчики Службы безопасности Украины совместно с Государственной уголовно-исполнительной службой разоблачили очередные попытки вербовки пророссийскими террористами осужденных, которые прибыли для отбывания наказания в украинские пенитенциарные учреждения.

Как сообщает РБК-Украина, СБУ обнаружила среди заключенных, перемещенных с временно оккупированного Луганска в декабре 2018 года трех лиц, завербованных так называемой "МГБ ЛНР". Правоохранители установили, что террористы через угрозы и психологическое давление заставили осужденных подписать обязательство о негласном сотрудничестве. По замыслу боевиков, заключенные после отбытия наказания должны были собирать для "МГБ ЛНР" информацию о местах дислокации, состава и перемещения украинских военных подразделений.

 

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