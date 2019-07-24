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"ЛНР" передала Україні ще 64 ув'язнених

Новини » Політика    24.07.2019 - 15:55
"ЛНР" передала Україні ще 64 ув'язнених
Фото: передача ув'язнених Україні (@denisovaombudsman)

З окупованого Донбасу за п'ять років передали понад 500 засуджених

Терористична організація "Луганська народна республіка" передала Україні ще 64 ув'язнених з в'язниць окупованої частини Луганської області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook омбудсменки Людмили Денисової. 

Повідомляється, що це вже шостий етап передачі ув’язнених з окупованої частини Луганської області. 

"З грудня 2018 року по липень 2019 ми перемістили 319 засуджених. З них 124 особи або їхні родичі безпосередньо зверталися до мене із заявами про переведення", - уточнює Денисова. 

За попередньою інформацією, з урахуванням осіб, яких переведено з окупованої частини Донецької області – переміщені 332 засуджених. Звільнені - 53 особи.

&quot;ЛНР&quot; передала Україні ще 64 ув'язнених

Фото: процес передачі ув'язнених на мосту в місті Щасті Луганської області

Нагадаємо, контррозвідники Служби безпеки України спільно з Державною кримінально-виконавчою службою викрили чергові спроби вербування проросійськими терористами засуджених, які прибули для відбування покарання до українських пенітенціарних установ.

Як повідомляє РБК-Україна, СБУ виявила серед ув’язнених, переміщених з тимчасово окупованого Луганська у грудні 2018 року трьох осіб, завербованих так званою "МГБ ЛНР". Правоохоронці встановили, що терористи через погрози та психологічний тиск змусили засуджених підписати зобов’язання про негласну співпрацю. За задумом бойовиків, ув’язнені після відбуття покарання повинні були збирати для "МГБ ЛНР" інформацію щодо місць дислокації, склад та переміщення українських військових підрозділів.

 

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