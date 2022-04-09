"ЛНР" открыла пункты пропуска на границе с Россией в захваченных районах
Оккупационная власть так называемой "Луганской народной республики" открыла пункты пропуска на границе с Россией в захваченных после 24 февраля районах Луганской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сепаратистские СМИ.
Сообщается, что открыты пункты пропуска:
- "Меловое - Чертково"
- "Просяное - Бугаевка"
- "Танюшевка - Ровеньки"
Отметим, до полномасштабного вторжения в пределах подконтрольной Украине части Луганской области работал только КПП "Меловое - Чертково".
Напомним, ранее главарь так называемой "ЛНР" Леонид Пасечник заявил о подготовке "референдума" за вхождение в состав России, который может пройти в ближайшее время.
Украинская сторона подчеркивала, что итоги такого фейкового референдума не признают в мире.
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