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"ЛНР" відкрила пункти пропуску на кордоні з Росією в захоплених районах

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Луганськ, Субота 09 квітня 2022 17:56
"ЛНР" відкрила пункти пропуску на кордоні з Росією в захоплених районах Фото: КПП на кордоні з Росією (lug-info.com)
Автор: Ілона Свиридова

Окупаційна влада так званої "Луганської народної республіки" відкрила пункти пропуску на кордоні з Росією в захоплених після 24 лютого районах Луганської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сепаратистські ЗМІ.

Повідомляється, що відкрито пункти пропуску:

  • "Мілове - Чертково"
  • "Просяне - Бугаївка"
  • "Танюшівка - Ровеньки"

Зазначимо, до повномасштабного вторгнення в межах підконтрольної Україні частини Луганської області працював тільки КПП "Мілове - Чорткове".

Нагадаємо, раніше ватажок так званої "ЛНР" Леонід Пасічник заявив про підготовку "референдуму" за входження до складу Росії, який може пройти найближчим часом.

Українська сторона підкреслювала, що підсумки такого фейкового референдуму не визнають у світі.

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