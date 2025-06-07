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"Лізуть, як зомбі": Чорні Запорожці розповіли про втрати армії РФ за травень

Україна, Субота 07 червня 2025 22:45
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"Лізуть, як зомбі": Чорні Запорожці розповіли про втрати армії РФ за травень Фото: Чорні Запорожці розповіли про втрати росіян за травень (t.me/ombr72)
Автор: Каріна Левицька

Воїни 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців у травні знищили понад тисячу російських окупантів та майже дві тисячі безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців.

"Вони (російські військові, - ред.) не зупиняються. Лізуть, повзуть, накопичуються, штурмують, наче зомбі. А ми продовжуємо стримувати їх", - розповіли оборонці.

Загальні втрати ворога у зоні відповідальності 72-ї бригади впродовж травня становили:

  • жива сила - 1048;
  • танки - 2;
  • артилерія - 4;
  • міномет - 12;
  • безпілотники - 1866;
  • інше озброєння та ворожа техніка - 60.

Втрати Росії на війні в Україні

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що з початку 2025 року російські втрати у війні вже сягнули більш як 200 тисяч солдатів.

Зауважимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила вже більше ніж 995 тисяч своїх солдатів.

Лише за п'ятницю, 6 червня, українські військові ліквідували понад 1100 окупантів.

Однак росіяни не припиняють бойових дій по лінії фронту і лише за вчора на фронті відбулося понад 160 боїв. Третина з них - на Покровському напрямку, де ворог намагався вклинитися в оборону українських захисників.

Зазначимо, що РБК-Україна повідомляло, що сьогодні, 7 червня о 22:00 Генштаб оновив актуальну інформацію щодо ситуації на фронті України.

А також ми писали, що ЗСУ вразили локомотив із колоною ворожої техніки.

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Війна Росії проти України
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