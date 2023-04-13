Ліжень зрівняв рахунок у битві за титул чемпіона світу з шахів

30-річний представник Піднебесної виграв четверту партію поєдинку за титул чемпіона світу з шахів. Загальний рахунок став рівним – 2:2.

Ліжень у звітному раунді грав білими фігурами. У якийсь момент на шахівниці виникла взаємогостра позиція, тож шанси на підсумковий успіх мали обидва претенденти. Утім, Непомнящий зробив невдалий хід, а китаєць відповів жертвою якості з отриманням переваги.

Зрештою, Ліжень довів справу до перемоги в партії. До загальної ж перемоги обом шахістам ще далеко. Щоб стати 17-м чемпіоном світу потрібно набрати 7,5 пунктів. Якщо рахунок буде рівним (7:7), то відбудеться тай-брейк.

Лідером класифікації ФІДЕ в квітні залишається Магнус Карлсен. Актуальний рейтинг норвежця, який відмовився захищати титул чемпіона світу – 2853 пункти. Непомнящий і Ліжень доповнюють топ-3 найкращих.