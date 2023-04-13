UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ліжень зрівняв рахунок у битві за титул чемпіона світу з шахів

Фото: Дін Ліжень уперше виграв партію фінального поєдинку (facebook.com/ChessFIDE)
Автор: Антон Федорців

Четверта партія матчу за світову шахову корону завершилася перемогою китайського гросмейстера Дін Ліженя над шахістом із Росії Яном Непомнящим, який виступає під нейтральним прапором.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат партії.

30-річний представник Піднебесної виграв четверту партію поєдинку за титул чемпіона світу з шахів. Загальний рахунок став рівним – 2:2.

Ліжень у звітному раунді грав білими фігурами. У якийсь момент на шахівниці виникла взаємогостра позиція, тож шанси на підсумковий успіх мали обидва претенденти. Утім, Непомнящий зробив невдалий хід, а китаєць відповів жертвою якості з отриманням переваги.

Зрештою, Ліжень довів справу до перемоги в партії. До загальної ж перемоги обом шахістам ще далеко. Щоб стати 17-м чемпіоном світу потрібно набрати 7,5 пунктів. Якщо рахунок буде рівним (7:7), то відбудеться тай-брейк.

Лідером класифікації ФІДЕ в квітні залишається Магнус Карлсен. Актуальний рейтинг норвежця, який відмовився захищати титул чемпіона світу – 2853 пункти. Непомнящий і Ліжень доповнюють топ-3 найкращих.

До слова, раніше Вімблдон розіслав тенісистам із РФ і Білорусі список вимог для участі в мейджорі 2023 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News