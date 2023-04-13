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Лижэнь сравнял счет в битве за титул чемпиона мира по шахматам

Фото: Дин Лижэнь впервые выиграл партию финального поединка (facebook.com/ChessFIDE)
Автор: Антон Федорцив

Четвертая партия матча за мировую шахматную корону завершилась победой китайского гроссмейстера Дин Лижэня над шахматистом из России Яном Непомнящим, выступающим под нейтральным флагом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат партии.

30-летний представитель Поднебесной выиграл четвертую партию поединка за титул чемпиона мира по шахматам. Общий счет стал равным – 2:2.

Лижэнь в отчетном раунде играл белыми фигурами. В какой-то момент на шахматной доске возникла взаимоострая позиция, поэтому шансы на итоговый успех имели оба претендента. Впрочем, Непомнящий совершил неудачный ход, а китаец ответил жертвой качества с получением преимущества.

В конце концов, Лижэнь довел дело до победы в партии. До всеобщей же победы обоим шахматистам еще далеко. Чтобы стать 17-м чемпионом мира, нужно набрать 7,5 пунктов. Если счет будет равным (7:7), то состоится тай-брейк.

Лидером классификации ФИДЕ в апреле остается Магнус Карлсен. Актуальный рейтинг норвежца, отказавшегося защищать титул чемпиона мира – 2853 пункта. Непомнящий и Лижэнь дополняют топ-3 лучших.

К слову, ранее Уимблдон разослал теннисистам из РФ и Беларуси список требований для участия в мэйджоре 2023 года.

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