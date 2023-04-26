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На лівому березі в Києві будуватимуть Національне військове кладовище: у Раді з'явився законопроект

Фото: у Раді зареєстрований законопроект щодо Національного військового меморіального кладовища (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У Верховній раді зареєстрований законопроект щодо забезпечення розміщення Національного військового меморіального кладовища в місті Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на законопроект №9240, поданий великою групою депутатів, у тому числі керівництвом фракції "Слуга народу".

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, у травні 2022 року Верховна рада ухвалила закон, в якому закріплено поняття Національного військового меморіального кладовища та особливості його правового статусу.

На реалізацію даного закону Кабінетом міністрів спільно з Міністерством у справах ветеранів України напрацьовано план-графік створення Національного військового меморіального кладовища та визначено місце його розміщення на Броварському проспекті у Дніпровському районі м. Києва.

"З метою належного вшанування пам’яті військовослужбовців, захисників, захисниць, які віддали своє життя заради незалежності України… є необхідність внесення змін до деяких законів", - йдеться в документі.

Проектом закону передбачено наступне:

  • передача у користування та зміна цільового призначення земельних ділянок державної, комунальної власності для розміщення Національного військового меморіального кладовища на Броварському проспекті у Дніпровському районі м. Києва;
  • можливість вилучення лісових земель для будівництва та експлуатації Національного військового меморіального кладовища без відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам;
  • проектування Національного військового меморіального кладовища буде здійснюватиметься без одержання містобудівних умов та обмежень забудови земельних ділянок;
  • можливість перепоховання на Національному військовому меморіальному кладовищі героїв України, яким починаючи з 2014 року вручено орден "Золота Зірка", та перепоховання видатних борців за незалежність України у ХХ столітті за рішенням та Кабінету міністрів.

Нагадаємо, Київрада виділила земельну ділянку для розташування меморіального військового кладовища у Биківні. Загальна площа Національного військового меморіального кладовища сягне майже 100 гектарів.

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