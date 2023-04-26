На лівому березі в Києві будуватимуть Національне військове кладовище: у Раді з'явився законопроект

У Верховній раді зареєстрований законопроект щодо забезпечення розміщення Національного військового меморіального кладовища в місті Києві.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на законопроект №9240, поданий великою групою депутатів, у тому числі керівництвом фракції "Слуга народу".
Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, у травні 2022 року Верховна рада ухвалила закон, в якому закріплено поняття Національного військового меморіального кладовища та особливості його правового статусу.
На реалізацію даного закону Кабінетом міністрів спільно з Міністерством у справах ветеранів України напрацьовано план-графік створення Національного військового меморіального кладовища та визначено місце його розміщення на Броварському проспекті у Дніпровському районі м. Києва.
"З метою належного вшанування пам’яті військовослужбовців, захисників, захисниць, які віддали своє життя заради незалежності України… є необхідність внесення змін до деяких законів", - йдеться в документі.
Проектом закону передбачено наступне:
Нагадаємо, Київрада виділила земельну ділянку для розташування меморіального військового кладовища у Биківні. Загальна площа Національного військового меморіального кладовища сягне майже 100 гектарів.