На левом берегу в Киеве будут строить Национальное военное кладбище: в Раде появился законопроект

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, в мае 2022 года Верховная рада приняла закон, в котором закреплено понятие Национального военного мемориального кладбища и особенности его правового статуса.

Для реализации данного закона Кабинетом министров совместно с Министерством по делам ветеранов Украины наработан план-график создания Национального военного мемориального кладбища и определено место его размещения на Броварском проспекте в Днепровском районе г. Киева.

"С целью должного чествования памяти военнослужащих, защитников, защитниц, отдавших свою жизнь ради независимости Украины… есть необходимость внесения изменений в некоторые законы", - говорится в документе.

Проектом закона предусмотрено следующее: