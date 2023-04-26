RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

На левом берегу в Киеве будут строить Национальное военное кладбище: в Раде появился законопроект

Фото: в Раде зарегистрирован законопроект о Национальном военном мемориальном кладбище (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Верховной раде зарегистрирован законопроект об обеспечении размещения Национального военного мемориального кладбища в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на законопроект №9240 , представленный большой группой депутатов, в том числе руководством фракции "Слуга народа".

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, в мае 2022 года Верховная рада приняла закон, в котором закреплено понятие Национального военного мемориального кладбища и особенности его правового статуса.

Для реализации данного закона Кабинетом министров совместно с Министерством по делам ветеранов Украины наработан план-график создания Национального военного мемориального кладбища и определено место его размещения на Броварском проспекте в Днепровском районе г. Киева.

"С целью должного чествования памяти военнослужащих, защитников, защитниц, отдавших свою жизнь ради независимости Украины… есть необходимость внесения изменений в некоторые законы", - говорится в документе.

Проектом закона предусмотрено следующее:

  • передача в пользование и изменение целевого назначения земельных участков государственной, коммунальной собственности для размещения Национального военного мемориального кладбища на Броварском проспекте в Днепровском районе г. Киева;
  • возможность изъятия лесных земель для строительства и эксплуатации Национального военного мемориального кладбища без возмещения ущерба владельцам земли и землепользователям;
  • проектирование Национального военного мемориального кладбища будет осуществляться без получения градостроительных условий и ограничений застройки земельных участков;
  • возможность перезахоронения на Национальном военном мемориальном кладбище героев Украины, которым, начиная с 2014 года, вручен орден "Золотая Звезда", и перезахоронение выдающихся борцов за независимость Украины в ХХ веке по решению и Кабинета министров.

Напомним, Киевсовет выделил земельный участок для расположения мемориального военного кладбища в Быковне. Общая площадь Национального военного мемориального кладбища составит около 100 гектаров.

Читайте РБК-Украина в Google News
Верховная радаВойна России против Украины