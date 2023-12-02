На лівому березі Києва прорвало трубу: підтопило парковку (відео)

Прорив водопроводу стався на лівому березі Києва у суботу, 2 грудня. Внаслідок аварії підтоплена автомобільна стоянка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію у Telegram.

У мережі уточнюють, що прорив труби стався на автостоянці на Славутичі. Біля ЖК "Зарічного" частина стоянки потоплена, деякі авто наполовину у воді.

Станом на 6:00 пошкодження водопроводу локалізували. "Київводоканал" надіслав автоцистерну з питною водою.

"На проспекті Бажана, 1-А сталося пошкодження водопровідної магістралі 500 мм. Водопостачання тимчасово відключено в 4 житлових будинках", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно у Львові затопило центр міста. Причиною цього став прорив водопровідної мережі.

Раніше ми також повідомляли про прорив водогону у Києві. Через аварію у центрі столиці утворився справжній "фонтан", який діставав дахи багатоповерхових будинків.

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