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На левом берегу Киева прорвало трубу: подтопило парковку (видео)

Фото: в Киеве прорвало трубопровод, подтопило парковку (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Прорыв водопровода произошел на левом берегу Киева в субботу, 2 декабря. В результате аварии подтоплена автомобильная стоянка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию в Telegram.

"На проспекте Бажана, 1-А произошло повреждение водопроводной магистрали 500 мм. Водоснабжение временно отключено в 4 жилых домах", - говорится в сообщении.

По состоянию на 6:00 повреждения водопровода локализовали. "Киевводоканал" послал автоцистерну с питьевой водой.

В сети уточняют, что прорыв трубы произошел на автостоянке на Славутиче. У ЖК "Заречного" часть стоянки утоплена, некоторые авто наполовину в воде.

Напомним, недавно во Львове затопило центр города. Причиной этого стал прорыв водопроводной сети.

Ранее мы также сообщали о прорыве водопровода в Киеве. Из-за аварии в центре столицы образовался настоящий "фонтан", достававший до крыш многоэтажных домов.

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