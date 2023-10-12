У Львові затопило центр міста через порив водопровідної мережі

У Львові сталася аварійна ситуація на водопровідній мережі, і через прорив конструкції деякі локації на проспекті Свободи залило водою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Львівську міську раду .

Для львів'ян цього дня працюватиме водовозка, додали у міськраді.

Завершити роботи та відновити водопостачання хочуть до 17:00.

"Також можливі ускладнення руху транспорту на цій частині дороги", - розповіли у міськраді.

Через подію у центрі міста тимчасово вимкнули подачу води.

Інцидент стався вранці у четвер, 12 жовтня. На місці НП ведуться аварійні роботи з ліквідації витіку.

Раніше повідомлялося, що влітку у Києві в Голосіївському районі сталося пошкодження магістрального трубопроводу, і через НП утворився "фонтан", було змінено рух громадського транспорту.

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