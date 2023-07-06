На лівому березі Києва пролунали вибухи: що відомо

У Києві було чути вибухи на лівому березі у четвер, 6 липня. Повітряна тривога у столиці не оголошена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію .

"Звуки вибухів на лівому березі Києва. Працюють наші військові. Тому може бути дуже гучно!" - йдеться в повідомленні.

Містян просять зберігати спокій.

Вибух у Шевченківському райсуді Києва

Вчора, 5 липня, у будівлі Шевченківського районного суду пролунав вибух. Пізніше з'ясувалося, що один з підсудних підірвав там вибуховий пристрій. Як дізналось РБК-Україна, зловмисником, який влаштував НП, виявився Ігор Гуменюк - колишній боєць добровольчого батальйону "Січ", який у 2015 році кинув гранату у нацгвардійців під будівлею Верховної ради. Він загинув на місці. Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.