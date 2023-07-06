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На левом берегу Киева раздались взрывы: что известно

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Киев, Четверг 06 июля 2023 09:47
На левом берегу Киева раздались взрывы: что известно Фото: в Киеве 6 июля были слышны взрывы на левом берегу (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Киеве были слышны взрывы на левом берегу в четверг, 6 июля. Воздушная тревога в столице не объявлена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию.

"Звуки взрывов на левом берегу Киева. Работают наши военные. Поэтому может быть очень громко!" - говорится в сообщении.

Жителей города просят сохранять спокойствие.

Взрыв в Шевченковском райсуде Киева

Вчера, 5 июля, у здания Шевченковского районного суда раздался взрыв. Позже выяснилось, что один из подсудимых взорвал там взрывное устройство. Как узнало РБК-Украина, злоумышленником, устроившим ЧП, оказался Игорь Гуменюк - бывший боец добровольческого батальона "Сич", который в 2015 году бросил гранату у нацгвардейцев под зданием Верховной рады. Он погиб на месте. Детальнее - в материале РБК-Украина.

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