На левом берегу Киева раздались взрывы: что известно
В Киеве были слышны взрывы на левом берегу в четверг, 6 июля. Воздушная тревога в столице не объявлена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию.
"Звуки взрывов на левом берегу Киева. Работают наши военные. Поэтому может быть очень громко!" - говорится в сообщении.
Жителей города просят сохранять спокойствие.
Взрыв в Шевченковском райсуде Киева
Вчера, 5 июля, у здания Шевченковского районного суда раздался взрыв. Позже выяснилось, что один из подсудимых взорвал там взрывное устройство. Как узнало РБК-Украина, злоумышленником, устроившим ЧП, оказался Игорь Гуменюк - бывший боец добровольческого батальона "Сич", который в 2015 году бросил гранату у нацгвардейцев под зданием Верховной рады. Он погиб на месте. Детальнее - в материале РБК-Украина.
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