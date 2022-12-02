На левом берегу Киева проблемы с электроснабжением: что известно
В двух районах левого берега Киева будут более длительные отключения электроэнергии из-за недостаточности мощностей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора YASNO Сергея Коваленко.
По его словам, на левом берегу Киева один из двух объектов генерации не может давать достаточно мощности, в которой нуждаются потребители, таким образом работает только один объект и только две его магистральные линии. Они часто перегружаются из-за дефицита электроэнергии.
"Поэтому, к сожалению, отключения в Дарницком и Днепровском районах из-за этого несколько продолжительнее, чем в остальном городе. Энергетики делают все возможное, чтобы возобновить полноценные поставки", - пояснил Коваленко в сообщении на Facebook.
Напомним, в случае блекаута в Киеве совершат бесплатный проезд в общественном транспорте. Движение метро будет остановлено, а станции будут использовать как укрытие.
Раньше мы писали, где в Киеве можно будет купить продукты в случае блекаута.
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